باحث سياسي يكشف كواليس وقف تليفزيون لبنان الرسمي: تضييع الثقافة

علق الكاتب والباحث السياسي سيروج أبكيان مدير مركز «أم إيه سي أفيرز للدراسات السياسية»، على خبر وقف بث التليفزيون اللبناني الرسمي، قائلا إن تليفزيون لبنان خلال السنة الأخيرة، عانى من مشكلات قضائية، وأنه لم يكن هناك مديرًا عامًا معينًا، وتدخل القضاء بقرار تعيين حارس قضائي وهي فيفيان لوبس، خلال أزمة كورونا والأزمة اللبنانية، والتضخم.

وزير الإعلام أراد تولي أمر إدارة التليفزيون لا تستمر الحراسة القضائية

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الإعلام أراد تولي أمر إدارة تليفزيون لبنان، حتى لا تستمر الحراسة القضائية، مشيرًا إلى أنه في هذه الأثناء عين نفسه مدير للتليفزيون لحين تعيين مدير آخر.

وأشار إلى أن موظفي تليفزيون لبنان يتقاضوا رواتبهم حينما كان الدولار يساوي 1500 ليرة لبنانية، والآن وصل الدولار لـ95 ألف ليرة، مؤكدًا أن رواتبهم لا تكفي وأن المواصلات أصبحت أغلى من الرواتب، وبالتالي حدثت أزمة مالية، ولم يستطيع الوزير تأمين هذه المواقف المادية، فقرر وقف بث التليفزيون.

موظفو تليفزيون لبنان قرروا وقف بث البرامج فقط

ولفت إلى أن موظفي تلفزيون لبنان قرروا وقف بث البرامج فقط، واستمرار البث حتى لا يخسر تردداته على الأقمار الصناعية.

وأكد أن أرشيف تليفزيون لبنان يقدر بملايين الدولارات، ويحتوى على تراث لبنان ووجهها الحضاري، وهناك محاولة حثيثة للتشكيك في الثقافة اللبنانية، وتضيع ماهو لبناني وعمل تحويل ثقافي للبنان، وأن هذا الأرشيف سيحال لتلفزيونين مشكوك في انتمائهما، وأنه أثار الموضوع لدى أحد المرجعيات الدينية، ونجحوا في وقف نقل الأرشيف، لكن حصلت على نسخة منه إحدى القنوات.