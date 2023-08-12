مصمم الحوت توتسيتس: فخور بمشاركتي في اكتشاف تاريخي وعالمي (فيديو)

قال أحمد مرسي، مصمم الحوت «توتسيتس»، إن الحوت توتسيتس من أهم الاكتشافات لأنه يكمل الحلقة المفقودة لتطور الحيتان من آلاف السنوات، فهو من أقدم الحيتان التي تواجدت بمصر، ويصل طوله لما يقرب من 2.5 متر ووزنه 157 كجم، وكان يعيش في منطقة الفيوم، وهو يعتبر بالنسبة لباقي الحيتان صغيرا للغاية.

كيفية تطور الحيتان

وأضاف مصمم الحوت توتسيتس في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، على شاشة قناة «TeN» أن حفرية هذا الحوت اكتشفت عام 2013، وحفرية الجمجمة موجودة شبه كاملة منذ 41 مليون سنة، وهذه الجمجمة حقيقية وموجودة حتى الآن من ملايين السنوات، وهذه الحفرية تتمثل أهميتها في معرفة وفهم كيفية تطور الحيتان، خصوصا مع تعدد أنواعها بمصر، فعلى الرغم من أهميتها العلمية لمعرفة كيفية تطور الحيتان إلا أن أهميته التاريخية أكبر، كونه أحد أصغر الحيتان التي تم اكتشافها على مستوى العالم.

مصمم الحوت توتسيتس خريج كلية تجارة

وأكد مصمم الحوت «توتسيتس» في مداخلته مع الإعلامية سلمى عادل، أنه على الرغم من كونه خريج كلية التجارة إلا أنه أحب مجال الاكتشافات والتنقيب والتصميم، وأنه يشعر بالفخر الشديد كونه شارك في إظهار هذا الاكتشاف المهم للعالم.