هشام سلام: نشر البحث حول الحوت «توت سيتس» في أكبر مؤسسة علمية

قال الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، إن البحث العلمي الخاص بالحفرية المكتشفة للحوت «توت سيتس» راجعه 3 من كبار علماء العالم في هذا التخصص من أمريكا ومن بلجيكا وإنجلترا.

نشر البحث في مؤسسة «nature»

وأضاف «سلام»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، أنه جرى نشر البحث في أكبر مؤسسة علمية وهي «nature»، ومحرر هذه المجلة يرفض 80% من الأبحاث التي تصل له، ويختار 20% فقط، واختيار البحث الخاص بالحوت «توت سيتس» يعد نجاحا للبحث وفرحة كبيرة.

وأشار إلى أن العلماء الثلاثة وصفوا البحث بأنه فوق الممتاز، وأجروا مراجعات صغيرة واستفهامات، وجرت الإجابة عليها والتأكد منها، ووافقوا على النشر.

اكتشافات بأيادٍ مصرية

ولفت أن المجلة أعلنت أنها ستنشره يوم 10 أغسطس الساعة 4 بتوقيت لندن أي 6 بتوقيت مصر، متابعا: «مصر تستطيع حرفيا، لأن في مصر قبل 13 سنة لم يكن أحد يسمع عن هذا العلم، والاكتشافات كلها كانت بأياد أجنبية، واليوم واحدة جديدة من الاكتشافات المصري بأياد مصرية وصنع في مصر، وسلام لاب هي مجموعة بحثية سيخلد اسمها في التاريخ الفترة المقبلة».