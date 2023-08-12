عضو التنسيقة: الدولة تنقل الشباب إلى مراكز صنع القرار وتنفيذه

قال مؤمن السيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه قبل عام 2013 كان الشباب جالسا في مقاعد المتفرجين والمشاهدين، ولكن الدولة المصرية انتقلت بهم إلى مراكز أصحاب القرار والمشاركين في التنفيذ، وكان ذلك خطوة جيدة جدا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد أعلن أن 2016 هو عام الشباب.

البرنامج الرئاسي أحد المبادرات الشبابية الرئاسية المهمة جدا

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «البرنامج الرئاسي أحد المبادرات الشبابية الرئاسية المهمة جدا، والتنسيقية تشمل 25 حزبا سياسيا من مختلف التيارات، حيث نجلس على مائدة واحدة جميعا ونتناقش ونتحاور حتى نخرج بقرارات في صالح الوطن».

التنسيقية تعمل على تدريب وتطوير وتأهيل الشباب

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «ينتمي إلى التنسيقية سياسيون لا ينتمون إلى أحزاب سياسية، بالإضافة إلى شخصيات عامة بتخصصات مختلفة، كما عملت التنسيقية على تدريب وتطوير وتأهيل الشباب، بعد أن كانت نسبة الشباب في مجلس النواب ليست كبيرة في عام 2015، ولكن هذا الأمر تغير كثيرا بعد ذلك».