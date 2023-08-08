«تنسيقية شباب الأحزاب» تنظم صالونا لمناقشة أبرز ملفات الحوار الوطني

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تنظيم صالون نقاشي بعنوان «3 أشهر حوار وطني.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

مناقشات صالون التنسيقية

ويناقش صالون التنسيقية عددا من المحاور، منها ماذا قدم الحوار الوطني للحياة السياسية المصرية حتى الآن؟، ومتى يختتم الحوار الوطني أعماله؟، والمكاسب المتوقعة منه، ومدى الاستجابة للتوصيات والمقترحات الخاصة باللجان، والأولويات الملحة للحوار الوطني، بالإضافة لمناقشة وضع الحياة الحزبية في مصر، واستفادة الأحزاب من وجود الحوار الوطني.

ومن الملفات المقرر مناقشتها في الصالون، أبرز العقبات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، وكيفية التغلب عليها، وما قدم الحوار الوطني في هذا الشأن، ومصير التوصيات والمقترحات الصادرة عن لجنة الاستثمار.

أبرز المشاركين في الصالون

ويدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما يشارك في الصالون، الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن «التنسيقية»، والنائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، والدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في المحور الاقتصادي للحوار.