«الصحة» توضح تفاصيل الكشف الطبي على مرضى الأورام ضمن المبادرة الرئاسية

كشفت الدكتورة نيرفانا حسين مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، على هامش حملة «100 يوم صحة»، عن تفاصيل الكشف الطبي على المشتبه بإصابتهم الأورام.

وقالت إنه يتم إجراء أشعة مقطعية منخفضة الشدة، ومنظار شعبي، وتصوير بوزيتروني، وأشعة مقطعية بالصبغة وسحب عينة بالأشعة المقطعية، للمشتبه في إصابتهم بأورام الرئة.

إجراء تحليل عينة معملية ومنظار قولوني

أضافت «نيرفانا» في بيان لوزارة الصحة، أنه يتم إجراء تحليل عينة معملية ومنظار قولوني وسحب عينة من القولون بالمنظار، وإجراء تحليل باثولوجي للعينة، للمشتبه بإصابتهم بأورام القولون، وإجراء اختبار مستوى «مستضد البروستاتا النوعي» وأشعة رنين مغناطيسي، وسحب عينة من البروستاتا بالموجات فوق الصوتية، وتحليل باثولوجي للمشتبه بإصابتهم بأورام البروستاتا.

توفير العلاج اللازم بالمجان

وأوضحت «نيرفانا» أنه يتم إجراء مسحة ومنظار عنق الرحم، وتحليل باثولوجي للمشتبه بإصابتهن بأورام عنق الرحم، مؤكدةً أنه في حالة التأكد من إيجابية العينة، يتم توفير العلاج اللازم بالمجان.

وكشفت مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، عن إمكانية الحصول على خدمة الرعاية الصحية منزليا للأشخاص غير القادرين على الحركة وكبار السن حيث يتم التواصل مع الخط الساخن للوزارة والتنسيق للحصول على الخدمة وهى مجانية لا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية.