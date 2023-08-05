«الصحة»: إجراء 57 قسطرة قلبية خلال 3 أيام ضمن حملة «100 يوم صحة» في قنا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 57 قسطرة قلبية تشخيصية، وعلاجية، وتركيب دعامات دوائية، خلال 3 أيام، بالتعاون مع كلية طب جامعة السويس، ضمن أعمال حملة «100 يوم صحة» بمحافظة قنا.

حملة «100 يوم صحة» تسهم في القضاء على قوائم انتظار القساطر القلبية

وجاء ذلك ضمن قافلة طبية تعمل تحت مظلة حملة «100 يوم صحة» للقضاء على قوائم انتظار القساطر القلبية بمحافظة قنا، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب الداوودي محافظ قنا، وبالتنسيق مع الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس، والدكتور عبد الرحمن الطحان عميد كلية طب السويس.

تركيب دعامات دوائية وبالون

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة تقدم خدماتها في مستشفى قنا العام، خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجاري، لافتاً أن القافلة تضم فريقا طبيا من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة السويس، بالتنسيق مع أعضاء الفريق الفني من قطاع الطب العلاجي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إن القافلة أجرت 42 قسطرة قلبية تشخيصية، و15 حالة قسطرة علاجية وتركيب دعامات دوائية وبالون، منوهاً إلى استمرار أعمال القافلة حتى اليوم السبت.