متحدث «الصحة» يكشف موعد وصول لقاح الإنفلونزا الجديد.. وأماكن توافره

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان استقبال أول شحنة للقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، موضحا أنه لا يوجد تحديث عليه وهو لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

أماكن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات لـ«الوطن» أنه فور مجيء الشحنات الخاصة باللقاح يجرى التأكد من سلامتها ومأمونيتها لبدء تطعيم المواطنين بها، موضحا أن كل الشحنات ستكون متوافرة في فروع فاكسيرا على مستوى المحافظات وكذلك الوحدات الصحية.

الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية

وشدد على المواطنين الحصول على لقاح الإنفلونزا للوقاية من خطر الإصابة والمضاعفات الصحية التي يمكن أن يتعرض لها المواطن بالتزامن مع فصل الخريف والشتاء، مطمئنا المواطنين من الأعراض الجانبية لأي لقاح والتي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العظام وورم مكان الحقن.