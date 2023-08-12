رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

باكستان: «كاكار» رئيسا لحكومة تصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات

كتب:

نرمين عفيفي
03:44 م | السبت 12 أغسطس 2023
أنوار الحق كاكار رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان

أنوار الحق كاكار رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، بأن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أعلن اليوم السبت، عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته، شهباز شريف، وزعيم المعارضة، رجاء رياض، اختيار عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، أنوار الحق كاكار، لرئاسة حكومة تصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة.

حل البرلمان قبل 3 أيام من انتهاء دورته

يأتي اختيار رئيس حكومة لتصريف الأعمال في باكستان، بعد إقرار الرئيس الباكستاني، عارف علوي، في وقت سابق الأسبوع الماضي، بحل البرلمان، قبل 3 أيام فقط من انتهاء دورته التشريعية، التي تبلغ 5 سنوات.

إجرتء الانتخابات العامة خلال 90 يوماً

وبموجب قرار حل البرلمان، يجب إجراء الانتخابات العامة في باكستان خلال 90 يوماً، لكنها قد تتأجل لعدة أشهر، إذ يتعين على مفوضية الانتخابات إعادة ترسيم حدود مئات الدوائر الانتخابية، بناءً على البيانات الجديدة لتعداد السكان.

اقرأ المزيد:

رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني: إيران "نموذج مناسب" للبلدان النامية

إصابة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ومقتل 10 في تفجير غرب البلاد

مجلس الشيوخ الباكستاني يوافق على قانون "احترام رمضان"

العاهل الأردني يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني تطورات الأحداث
بقلم نرمين عفيفي