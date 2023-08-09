«القاهرة الإخبارية»: رئيس وزراء باكستان يوصي بحل البرلمان

كشف رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قبل قليل، عن أنه سيتقدم بتوصية إلى رئيس البلاد، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بحل البرلمان، بهدف إفساح المجال أمام إجراء انتخابات عامة في الدولة الآسيوية المضطربة، التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة.

حل المجلس قبل انتهاء ولايته بثلاثة أيام

ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان، ومدتها خمس سنوات، في 12 أغسطس الجاري، ولكن هذه الخطوة تهدف إلى حل المجلس قبل انتهاء ولايته بثلاثة أيام فقط، بحسب تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأربعاء.

وقال «شريف» مخاطباً أعضاء البرلمان: «سأرسل الليلة توصية للرئيس بحل البرلمان»، ويجب أن يصدق الرئيس عارف علوي، على توصية رئيس الوزراء، على أن تُجرى الانتخابات في غضون 90 يوماً، تحت إشراف حكومة تصريف أعمال.

وربما يتعطل التصويت لعدة أشهر، إذ تعيد اللجنة الانتخابية تقسيم مئات من الدوائر الانتخابية بموجب إحصاء جديد لتعداد السكان.