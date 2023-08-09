عاجل.. رئيس باكستان يأمر بحل البرلمان تمهيداً لانتخابات مبكرة

أعلن الرئيس الباكستاني، عارف علوي، قبل قليل، حل البرلمان في البلاد، تمهيداً لانتخابات مبكرة، وجاء القرار عقب توصية من رئيس الوزراء، شهباز شريف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بحل البرلمان لإفساح المجال أمام إجراء انتخابات عامة في الدولة الآسيوية التي تواجه أزمات سياسية واقتصادية عدة، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية.

متى تنتهي فترة البرلمان؟

وتنتهي ولاية البرلمان في 12 أغسطس الجاري، عقب انقضاء فترته التي تستمر 5 سنوات، وسيتم إجراء انتخابات خلال 90 يوماً على الأكثر، تحت إشراف حكومة تصريف أعمال.

أزمة سياسية في البلاد

يأتي قرار الرئيس الباكستاني بحل البرلمان عقب أزمة سياسية شهدتها البلاد، بعد القبض على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، الذي يريد أنصاره عودته إلى السلطة مرة أخرى، وسط رفض سياسي له من قبل الأحزاب والقوى السياسية الموالية للحكومة الحالية.