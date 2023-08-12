تطور الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي.. ما هو مرض إمام المسجد الحرام؟

في واقعة مفاجئة، أثارت قلقاً لدى عدد كبير من المسلمين في أنحاء العالم، تعرض الدكتور ماهر المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، لوعكة صحية أثناء صلاة الجمعة الأخيرة، نتيجة الحر الشديد والإرهاق، وفقاً لما ذكرته رئاسة الشؤون الدينية، اليوم السبت.

وقد أصيب الشيخ ماهر المعيقلي بحالة من الإرهاق والتعب الشديد، جعلته يحتاج إلى الراحة، لذلك تستعرض «الوطن» في تقريرها التالي، أعراض مرض الإرهاق، والعوامل التي تساهم في التعرض لها.

أعراض الإرهاق والتعب الشديد

هناك العديد من العوامل والأسباب التي تسهم في حدوث نوبات الإجهاد الشديد، وقد تكون هذه النوبات مؤقتة أو مستمرة لفترة تصل إلى 6 أشهر، وبعض هذه الأسباب تشمل سوء التغذية، والضغط العصبي، وتناول بعض الأدوية، ومشاكل الأرق واضطرابات النوم، وفقا لشبكة «My Cleveland Clinic».

تظهر أعراض الإجهاد الشديد بصور مختلفة ومتعددة، ومن بينها:

- صعوبة في التركيز والانتباه.

- فقدان الطاقة والشعور بالإرهاق الدائم.

- آلام وضعف في العضلات.

- إجهاد العين وتوتر العضلات حول العينين.

- آلام وإجهاد في الساقين والقدمين.

- تعب عام في الجسم وصعوبة في القيام بالأنشطة اليومية.

- تنميل في الأكتاف والعضلات المحيطة.

- عدم القدرة على الحفاظ على التوازن الكامل والثبات.

أول ظهور للشيخ ماهر المعيقلي

وقام أحد ممثلي وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بزيارة الدكتور ماهر المعيقلي، فى منزله، وهو يتمتع بصحة جيدة، ويبدو سعيداً، ويظهر عليه التعافي والشعور بتحسن بشكل كبير.