«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر: تسبب الإرهاق وضيق التنفس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أنه يعمل كمظلة يضغط عمود الهواء ويحبس الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجد في الجو بطبقات قريبة من سطح الأرض.

المرتفع الجوي يسبب الشعور بعدم الراحة والإرهاق

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن هذه الحالة الناتجة عن المرتفع الجوي، تسبب الشعور بعدم الراحة وأن الجو مرهق وخاصة في عملية التنفس، مشيرة إلى أنه يصاحبه زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مما يساعد على رفع درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في ظل المرتفع الجوي أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة مؤية في الظل، بينما تكون درجة المحسوسة المتوقعة اليوم 40 درجة مئوية، في حين تتجاوز درجات الحرارة في جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة مئوية لتكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم هناك 45 درجة مئوية.

السحب الركامية تلطف الجو

ولا يستمر فصل الصيف على وتيرة واحدة من الظواهر الجوية القاسية والتي تتزامن مع الموجة الحارة، إذ يشهد ظواهر أخرى تلطف من حرارة الطقس، مثل مرتفع العروض الوسطى «المرتفع الأزوري»، وسحابة الصيف التي يطلق عليها «السحب الركامية» التي تتميز بشكلها الجميل، وهي سحب منخفضة الارتفاع تكون كبيرة وبيضاء ومنتفخة تشبه شكل القطن.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن سحابة الصيف تساعد على حجب أشعة الشمس جزئيا في أول النهار، ولكنها سرعان ما تتبخر مع ارتفاع درجات الحرارة نهارا، وتمدد أشعة الشمس التي تعمل على تبخرها سريعًا، وتكون هذه السحابة إشارة إلى الطقس الجيد.

حالة الطقس اليوم

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة ما زالت مستمرة على كافة الأنحاء، لافتة إلى أنه بشكل عام يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء، بينما ترتفع درجات الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار على المناطق الداخلية.