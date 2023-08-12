محافظ مطروح يوجه بالإسراع في تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الخدمات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رصف طرق في المناطق المحرومة بأحياء مدينة مرسى مطروح، من بينها رصف شوارع منطقة سوانى زهويق شرق المدينة، وتابع المحافظ أعمال رصف الطرق خلال جولة يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس المدينة والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق والنقل بمطروح ومحمود إمبابي مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.

رفع كفاءة الخدمات في شوارع مرسى مطروح

ووجه محافظ مطروح الأجهزة المعنية، اليوم السبت، خلال تفقده الطرق بشوارع مطروح، الإسراع في تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الخدمات بالمنطقة وتكثيف دولاب العمل لسرعة الانتهاء ومنها جهود تحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية بما يعمل على استقرار التيار الكهربائي، وكذلك أعمال البلكونات والأرصفة ودهان الأعمدة، والتنسيق مع إدارة مرور مطروح في تيسير حركة السيارات وقت العمل في رصف الطرق، بشوارع المنطقة خاصة وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير عدد من المناطق مع تيسير حركة المواصلات والحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي.

خطة لرصف المناطق الملحة

وأكد محافظ مطروح ببيان وضع خطة محافظة مطروح لرصف جميع الشوارع والطرق في المناطق الملحة بجانب تطوير بعض الطرق المحتاجة في مدينة مرسى مطروح، في إطار النهوض بالمدينة السياحية وأعمال التنمية الشاملة التي تنفذها المحافظة.