محافظ أسيوط: تقديم الدعم والتسهيلات لإنهاء مشروعات رصف الطرق في موعدها

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، مع مراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة، بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاءه المهندسة فيفي شوقي، مدير عام مديرية الطرق بأسيوط، لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للعام المالي الحالي.

نسب تنفيذ الرصف

وخلال اللقاء تم مناقشة ما تم إنجازه بالفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، ونسب التنفيذ التي تم تحقيقها حتى الآن في الخطوات والإجراءات اللازمة لطرح وترسيه وتنفيذ لمشروعات التي يجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة.

كما ناقش اللقاء مقترحات الطرق المزمع رصفها لإدراجها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بكل مركز من مراكز المحافظة، مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ خطط الرصف والتطوير

وأوضح محافظ أسيوط أننا لا ندخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن وفقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، ما يساهم بشكل كبير في تحسين حالة الطرق وجودتها من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.