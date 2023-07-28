رصف الطرق والشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية في مطاي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لخطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز والقرى، بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وضع جدول زمني لأعمال الرصف

وتفقد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، الطرق والشوارع الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، لافتاً إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال تهيئة الطرق والشوارع الرئيسية، مع رفع الإشغالات ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف وفقاً للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع وحدة الرصف وعدد من الجهات المعنية، ضمن خطة الوحدة المحلية لتمهيد ورصف الطرق ذات الأولوية لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية.

الاهتمام بشبكة الطرق الداخلية

وتهتم محافظة المنيا بتحسين شبكة الطرق الداخلية وفقا لخطة سابقة وضعتها المحافظة، ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أرجاء المحافظة، خاصة في المدن والمراكز والقرى، حيث تشرف الوحدات المحلية على أعمال الرصف خاصة الطرق التي تربط بين القرى والمدن والطرق السريعة من أجل تيسير حركة المرور وتجنب وقوع الحوادث.