وزير الرياضة يشيد بأداء ناشئين وناشئات «الطائرة» في بطولة العالم بالأرجنتين

أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بمستوى وأداء اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 19 سنة، بعد حصول الناشئين على المركز الـ8 ببطولة العالم، التي أقيمت بدولة الأرجنتين، والناشئات على المركز الـ16 ببطولة العالم بدولة كرواتيا.

صبحي: مهتمون بالارتقاء بمستوى لاعبينا

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

الوزير: دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين

ولفت الوزير، إلى دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس على تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

وتأهل منتخب شباب الطائرة للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، المقامة في الأرجنتين خلال الفترة الحالية، وذلك بتخطيه عقبة كولومبيا في دور الـ16 من البطولة.