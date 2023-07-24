وزير الرياضة: ندعم مصطفى عسل للحفاظ على ريادتنا العالمية في الاسكواش (صور)

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بوالد ووالدة لاعب المنتخب المصري للاسكواش مصطفى عسل، وبحضور الكابتن أمير وجيه.

استعرض محمود عسل، والد اللاعب، البرامج والخطط الفنية التي يسعى في تنفيذها تنسيقا مع منظمة «PSA» والأجهزة المعاونة للاعب والتي تستهدف في الأساس تحسين وتطوير أداء «عسل» وعدم تكرار الأخطاء الفنية التي قد تعرضه لعقوبات مما يؤثر على مسيرته في اللعبة وتصنيفه العالمي خلال الفترة الحالية.

وزير الشباب يهنئ اللاعب وأسرته على الإنجاز الأخير

هنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب وأسرته على الإنجاز الأخير الذي حققه اللاعب بحصوله على بطولة العظماء الثامنة CIB والتي أعادت «عسل» إلى الواجهة مرة أخرى بعد فترة توقف، مثنيا على تحسن أداء اللاعب الفني بفضل الخطوات التي تم اعتمادها من خلال البرامج المتخصصة من الجهاز المعاون للاعب «المعد النفسي والبدني والفني للاعب» خلال الشهور السابقة.

«صبحي»: ندعم ونساند أبطالنا المتميزين من الرياضيين بكل الألعاب

أكد «صبحي» دعمه الكامل لـ«عسل» وكافة أبطال اللعبة للحفاظ على الريادة المصرية العالمية للعبة الاسكواش، وإن الدولة تعي تمامًا حجم التحديات التي يتعرض لها الأبطال الرياضيون للحفاظ على ريادتهم وتصدرهم منصات التتويج العالمية بلعبة الاسكواش.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش في حضور أسرة اللاعب، مؤكدا أن جميع عناصر اللعبة ومؤسسات الدولة تدعم أبطالها على كافة المستويات وبما يساهم في تحقيق أفضل الإنجازات العالمية، إذ أكد الكابتن كريم درويش أن مساعدة الأبطال المصريين واجب وطني بفضل ما قدمته الدولة المصرية له من دعم على مدار تاريخه في اللعبة ودعم وزير الشباب والرياضة على المستوى الشخصي له في الاتحاد الدولي للعبة.

كما ثمن وزير الرياضة دور الاتحاد المصري للاسكواش في دعمه للاعبيه وأبطاله والارتقاء بمستوياتهم، مؤكدا دعم وزارة الشباب والرياضة لكافة بطولاته الدائمة والتي ينظمها الـ«PSA» بمصر، مشددا على تقديره ودعم الـ«PSA» لأبنائنا من اللاعبين المصريين المحترفين.

حضر اللقاء الدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير.

على الجانب الآخر تقدم وزير الرياضة بالتهنئة إلى الاتحاد المصري ولاعبي المنتخب المصري بعد النتائج الجيدة التي تحققت في بطولة العالم بملبورن بأستراليا، إذ توجت البطلة المصرية أمينة عرفي ببطولة العالم للناشئات، للعام الثاني على التوالي لتحتفظ باللقب، بينما نجحت البعثة المصرية في تحقيق 4 ميداليات أخرى في منافسات الفردي لـ الاسكواش، إذ توج محمد زكريا بالميدالية الفضية، فيما حصد سلمان خليل الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما حصدت كل من ملك خفاجي وفيروز أبو الخير أول ميداليتين بمنافسات السيدات في الإسكواش بالبطولة التي أقيمت بأستراليا.