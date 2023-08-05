وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان النادي الصحي في «الشرقية للدخان»

افتتح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ملعب الاسكواش والنادي الصحي بنادي الشرقية للدخان بالعمرانية وذلك خلال جولته والتى بدأها اليوم وزير الرياضة بمركز شباب الكوم الأخضر ونزل الشباب بكفر طهرمس وكان فى استقبال الوزير والمحافظ هانى أمان رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان والكابتن عصام فضل المدير التنفيذي لنادي الشرقية للدخان.

عرض رياضي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

وقدم فريق الجوالة والفرقة النحاسية التابعة للنادي عروض فنية ترحيبا بزيارة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة لنادي الشرقية للدخان ، وشاهد صبحي ومحافظ الجيزة عرض رياضي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة فى العاب التايكوندو والملاكمة، كما عرضت فرقة الفنون الشعبية لذوى القدرات والهمم عرض فنى شاهده وزير الشباب ، وفى نهاية جولته شارك الدكتور أشرف صبحي فى حوار شبابي مع العديد من الكيانات الشبابية بمحافظة الجيزة واستمع الوزير للعديد من الأسئلة التى طرحها الشباب.

تمكين الشباب ووضعهم محل المسئولية

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة تعمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، كما تحرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ووضعهم محل المسئولية .

بناء الشخصية المتكاملة للنشء

وحث محافظ الجيزة الشباب علي المشاركة في أليات العمل التطوعى للأستفادة من أفكارهم وتطلعاتهم مما يساعد على بناء الشخصية المتكاملة للنشء من كافة النواحى الفكرية فضلاً عن غرس قيم المشاركة وثقافة المواطن الإيجابى وتعريفهم بمشاكل مجتمعاتهم وتدريبهم على وضع حلول لها إلى جانب إِشراكهم فى الحياة السياسية بشكل عام .

وأشار محافظ الجيزة إلى أهمية التثقيف والتوعية فى بناء الأجيال المتتالية فى ظل الجمهورية الجديدة للدولة المصرية ، ومواجهة التحديات المختلفة