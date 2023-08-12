«شباب الجامعات» تبادل خبرات وتنمية مهارات.. الأسبوع الـ13 ينطلق في «حلوان» الشهر المقبل برعاية رئيس الوزراء (ملف خاص)

استعدادات مكثفة تتم على قدم وساق تُجريها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتنظيم أسبوع شباب الجامعات الـ13 للعام 2023، المقرر انطلاقه خلال شهر سبتمبر المقبل فى جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المختلفة، وعدد كبير من الشخصيات العامة، إضافة إلى الطلاب المتميزين، حيث تواصل جامعة حلوان هذه الاستعدادات بتطوير البنية التحتية والتجهيزية والمرافق وأعمال الصيانة والتشجير وتجهيز الملاعب والقاعات لاستقبال المشاركين فى مختلف الأنشطة.

ويأتى تنظيم هذا الأسبوع فى إطار توجهات الدولة لدعم الشباب الجامعى فى صور متعددة، منها الأنشطة الطلابية، كما أنه يُعد نافذة مهمة للطلاب لتلاقى الأفكار والرؤى واكتساب الخبرات وتعزيز التواصل بين شباب الجامعات من الطلاب والطالبات، كما أنه يسهم فى تنمية مداركهم ومهاراتهم للتنافس الشريف فى مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، كما أنه يعزز الانتماء الجامعى والروح الاجتماعية بين الطلاب، إضافة إلى الأنشطة الموازية التى تقام على هامش الأسبوع الذى يجمع المتميزين من الطلاب، كما يجمع شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية ليلتقوا معاً لاستثمار جهودهم فى الحوار والنشاط الطلابى الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنّاءة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابى، وكل ذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتمكين الشباب.