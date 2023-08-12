معلومات عن أسبوع شباب الجامعات 2023.. فعاليات رياضية وثقافية وفنية

تواصل جامعة حلوان استعدادتها لإقامة أسبوع شباب الجامعات 2023، والمقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقاً للرؤى والإستراتيجيات التي تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات الشباب وإمكاناتهم.

أسبوع شباب الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن أسبوع شباب الجامعات 2023، كالتالي:

ـــ 35 جامعة مصرية حتى الآن تشارك في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر.

ــ يقام الأسبوع تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ـ يأتي الأسبوع في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لمواصلة الدعم وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات من الطلاب والطالبات.

ـــ يسهم الأسبوع في تنمية مداركهم ومهاراتهم، للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة

ـ أبرز الجامعات المشاركة:

جامعة الازهر

جامعة القاهرة

جامعة عين شمس

جامعة أسيوط

جامعة بنها

جامعة المنوفية

جامعة قناة السويس

جامعة سوهاج

جامعة دمنهور

جامعة المنصورة

جامعة الأقصر

جامعة الإسكندرية

جامعة مدينة السادات

جامعة دمياط

جامعة بنى سويف

جامعة بورسعيد

وزارة التعليم العالي

جامعة السويسجامعة حلوان

جامعة المنيا

جامعة بني سويف الاهلية

جامعة طنطا

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة العلمين الدولية.

أماكن عقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات

- تعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات في عدد من الأماكن، كالتالي:

النشاط العلمي في المكتبة المركزية

النشاط الاجتماعي بمجمع الفنون والثقافة، المبنى الإداري.

النشاط الفني في مجمع الفنون والثقافة بالمسرح الكبير.

النشاط الثقافي قاعات مجمع الفنون والثقافة، منطقة المخيم بجوار كلية الصيدلة.

النشاط الرياضي بالصالة المغطاة، الملاعب متعددة الأغراض، وفي إستاد كرة القدم بالجامعة، صالة التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية بالهرم

تاريخ أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية

ـ يلتقي في هذا الأسبوع المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية، للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والجوالة.

ـ افتتح الأسبوع الأول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، ونظمه كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت، كما شارك في فعالياته نحو 800 طالب، وحضر اللقاء الملك حسين عاهل الأردن الراحل.

ـ في عام 1956 ،عادت جامعة القاهرة مرة أخرى لتنظم الأسبوع الثاني بعد عامين

ـ نظمت جامعة عين شمس الأسبوع الثالث في بداية الستينيات.

ـ جامعة دمشق السورية نظمت الأسبوع الرابع في سوريا، أثناء الوحدة مع مصر.

ـ عقب فترة توقف، حملت جامعة قناة السويس، شعلة تنظيم أسبوع شباب الجامعات من جديد، فنظمت الأسبوع الأول عام 1987.

ـ جامعة القاهرة نظمت الأسبوع الثاني عام 1991.

ـ جامعة الزقازيق نظمت الأسبوع الثالث عام 1996.

ـ الأسبوع الرابع في جامعة القاهرة عام 1999، ثم نظمت جامعة المنيا الأسبوع الخامس عام 2001، ثم جامعة أسيوط، والتي أقيم بها الأسبوع السادس في عام 2003.

ـ استضافت جامعة المنصورة الأسبوع السابع لشباب الجامعات في 2005.

ـ في عام 2007 عُقد الأسبوع الثامن في جامعة المنوفية، بمشاركة 21 جامعة حكومية.

ـ عام 2009، كان موعد الأسبوع التاسع، والذي عقد للمرة الثانية بجامعة المنصورة.

ـ الأسبوع العاشر لشباب الجامعات عُقد في عام 2015، ونُظم برعاية وحضورالرئيس عبد الفتاح السيسي.

ـ استضافت جامعة كفرالشيخ أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر، في فبراير 2019.

ـ تستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر في سبتمبر 2023.