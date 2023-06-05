جامعة حلوان تستضيف أسبوع شباب الجامعات.. واجتماع لمناقشة الاستعدادات

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، سعي الجامعة إلى تعزيز روح التنافس الإيجابي وتبادل المعرفة والخبرات بين الطلاب، إضافة إلى تعزيز الانتماء الجامعي والروح الاجتماعية بين الطلاب.

وقال الدكتور السيد قنديل، خلال اجتماع اللجان المنظمة لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر، للوقوف على استعدادت الجامعة لاستضافته، إنّ الأنشطة المختلفة التي تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب، مشيرا إلى حرص جامعة حلوان على توفير بيئة مناسبة لتطوير شخصيات ومهارات الطلاب وتوجيه اهتماماتهم واحتياجاتهم الشخصية والأكاديمية.

تخريج كوادر قادرة على إدارة الأنشطة الطلابية

وأوضح قنديل، أنّ جامعة حلوان هي أساس الأنشطة الطلابية لتوافر الكليات المتخصصة في تخريج الكوادر القادرة على إدارة الأنشطة الطلابية مثل كليات التربية الرياضية وكليات الفنون.

من جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، استعداد الجامعة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لنجاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا إلى أنّ هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.

موقف الاستعداد لاستضافة شباب الجامعات

بدوره، قدّم الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ورئيس اللجنة التنفيذية، عرضا توضيحيا لتقدير موقف الاستعداد لاستضافة شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان والمهام التي تم الانتهاء منها، كما قدّم رؤساء اللجان المختلفة رؤيتهم حول عمل اللجنة.

ومن المقرر أن تستضيف جامعة حلوان، أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر، الذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية المصرية خلال شهر سبتمبر المقبل.