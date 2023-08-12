هندسة «عين شمس» تجتاح فرق العالم وتتصدر «فورميلا» بالمملكة المتحدة

إنجاز له مذاق خاص جاء بعد صعوبات وعقبات لا حصر لها، وأثبت أن طلبة كلية الهندسة بجامعة عين شمس قادرين على لفت أنظار العالم كله إلى إبداعهم الذي يفرض نفسه على الساحة رغم أي شيء.

مسابقة فورميلا 1

هذا الإنجاز تحقق في حلبة سباق «سليڤرستون» بالمملكة المتحدة المشارك فيه 37 فريقا من كافة أنحاء العالم يسعى كل منهم إلى عرض إبداعه في التصميم والتصنيع والتكلفة وخطة التسويق في «مسابقة فورميلا 1».

يحكي المهندس أحمد عبدالقادر المدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس لـ«الوطن»: «هندسة عين شمس دخلت السباق بفريق يتعدى 50 طالبا من فرق دراسية مختلفة، وقدرنا نغلب الـ37 منافس بجدارة وثقة».

الفوز بعد رحلة طويلة

الفوز جاء بعد رحلة طويلة زادت الشباب ثقة وخبرة «شاركنا كذا مرة وكنا بنحقق إنجازات، بنشارك من 2012، وآخر مرة شاركنا كان في 2018، وحققنا المركز الأول وقتها في فئه تكلفة التصميم والتصنيع، لكن بعدها الدنيا وقفت بسبب كورونا».

بعد 5 سنوات لم يشارك فيها فريق من هندسة عين شمس بسبب ظروف كورونا وغيرها من العقبات، عادوا من جديد إلى مضمار السباق وأذهلوا الجميع بمشروعهم «فرحنا واتفاجئنا جدا بصراحة، لأن معظم الفوق المنافسة أوروبية وعندها إمكانيات متطورة وحديثة، عشان كدا كنا خايفين، لكن الحمد لله شرفنا بلدنا وهزمنا الكل».