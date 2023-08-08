محافظ القاهرة يتابع مع «هندسة عين شمس» تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل مع الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وفريق عمل الكلية المشارك في وضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري باتجاه المتحف المصري الكبير، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري

ويعد الطريق الدائري أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف المصري الكبير، وجرى إعداد دراسة مُتكاملة لتطوير الصورة البصرية له، وذلك في ضوء التجهيز لافتتاح المتحف.