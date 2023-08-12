160 ساعة معتمدة.. معلومات عن برنامج الهندسة الطبية الحيوية في جامعة طنطا

أعلنت كلية الهندسة جامعة طنطا عن بدء الدراسة ببرنامج الهندسة الطبية الحيوية بنظام الساعات المعتمدة بدءاً من الفصل الدراسي الأول بالعام الأكاديمي 2023/2024، ومدة الدراسة بالبرنامج 160 ساعة معتمدة، وهو من التخصصات الحديثة، التي تهدف إلى إعداد الكوادر المواكبة للتغيرات السريعة والمتلاحقة في عصر المعلومات الطبية وتؤهل لسوق العمل، بحسب ما أعلنته جامعة طنطا عبر موقعها الرسمي.

برنامج الهندسة الطبية

وقال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا، لشؤون التعليم والطلاب، في بيان صحفي، إن هذا البرنامج يعتبر من أكثر التخصصات حداثة، وأهمية حيث أن حلقة الوصل بين العلوم الهندسة والعلوم الطبية مع مواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي، و تعلم مهارات الاتصال، والعمل الجماعي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الدراسة في هذا البرنامج تشمل عدة مسارات أساسية منها مسار معالجة الصور الطبية ونظم التشخيص الآلي، ومسار الأجهزة الطبية، ومسار الميكانيكا الطبية الحيوية، من خلال دراسة مقررات ذات صلة بالأجهزة الطبية وتصميمها، وعلم وظائف الأعضاء، المواد الطبية الحيوية، وتطبيقات الكمبيوتر في المجال الطبي، ونظم التصوير الطبي، باتباع وسائل التعليم ذات الجودة العالية.

تدريب الطلاب في المعامل

وأشار الدكتور محمد حسين، إلى أنه يتم تدريب الطالب في معامل الكلية مع إمكانية الاستعانة بمعامل بكليه الطب، بالإضافة إلى التدريب الميداني في المستشفيات ومراكز الصيانة ومصانع الأدوية، وأن البرنامج يؤهل الخريج بمهارات متميزة وإبداعية لتصميم الأجهزة الطبية في مختلف التطبيقات «الطبية، الهندسية، الاكلينيكية» مما يجعل المهندسين قادرين على تطوير الأنظمة الطبية التشخيصية بكفائه، بجانب القدرة على التعامل الإداري والتقني داخل قطاعات الهندسة الطبية الحيوية.

استخدام الذكاء الاصطناعي

واستكمل أن خريج هذا البرنامج يتميز بالقدرة على الابتكار وتطوير الأنظمة الطبية وإيجاد حلول باستخدام أنظمه الذكاء الاصطناعي لتحديث البرامج الموجودة وتطوير أنظمة الكمبيوتر الجديدة التي تهدف إلى دعم الطبيب في للتشخيص والعالج، كما أن البرنامج يعد الكوادر الهندسية بدرجة عالية من القدرات العلمية والإدارية لقيادة فرق صيانة الأجهزة الطبية في الشركات المتخصصة والشركات المصنعة للأجهزة الطبية.