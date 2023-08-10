كليات الفنون التطبيقية 2023 في مصر بعد إضافة جامعة طنطا للقائمة

تعد كلية الفنون التطبيقية من إحدى الكليات التي يقبل عليها طلاب الثانوية العامة نظرا لتعدد الأقسام الداخلية التي تؤهل الدارسين للحصول على التخصصات المطلوبة حسب ميولهم وتوجهاتهم.

ضم جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية بها للعام الجامعي 2023- 2024، وننشر في التقرير التالي قائمة كليات الفنون التطبيقية في مصر.

كليات الفنون التطبيقية 2023 في مصر

وحسب نقابة مصممي الفنون التطبيقية، تتواجد أماكن كليات ومعاهد الفنون التطبيقية على مستوى الجمهورية على النحو التالي:

1- كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان (بشرط اجتياز اختبارات القدرات والتقديم من خلال مكتب التنسيق)

2- كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط، (بشرط اجتياز اختبارات القدرات والتقديم من خلال مكتب التنسيق)

3- كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، (بشرط اجتياز اختبارات القدرات والتقديم من خلال مكتب التنسيق)

4- كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف (بشرط اجتياز اختبارات القدرات والتقديم من خلال مكتب التنسيق)

5- كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا (بشرط اجتياز اختبارات القدرات والتقديم من خلال مكتب التنسيق)

6- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر- خاص يتم إجراء اختبار القدرات والتقديم من خلال مكتب التنسيق

7- كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر خاصة، يتم التقدم بمقر الجامعة وإجراء اختبارات القدرات

8- المعهد العالي للفنون التطبيقية في التجمع الخامس - خاص، يتم إجراء امتحانات القدرات من خلال مكتب التنسيق

9- كلية الفنون التطبيقية جامعة MSA - خاصة، والتقديم بمقر الجامعة وإجراء امتحان القدرات

10- كلية الفنون التطبيقية جامعة بدر - خاصة التقديم في مقر الجامعة وإجراء امتحان القدرات

11- كلية التصميم والفنون الإبداعية جامعة الأهرام الكندية - خاصة التقديم بمقر الجامعة وإجراء امتحان القدرات.