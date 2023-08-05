مكتب تنسيق جامعة طنطا المرحلة الأولى.. لمدة 5 أيام

بدأ مكتب تنسيق جامعة طنطا المراحلة الأولى، اليوم استقبال الطلاب والطالبات، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، بشعبتيها العلمي والأدبي، والراغبين في تسجيل رغباتهم، من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصراً، ولمدة 5 أيام.

مكتب تنسيق جامعة طنطا المراحلة الأولى

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مكتب تنسيق جامعة طنطا المراحلة الأولى، فتحت أبوابها اليوم في تمام الساعة 9 صباحا، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، من أجل استقبال الطلاب والطالبات الشهادة الثانوية العامة، وتسجيل رغباتهم، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز مقرات مكاتب التنسيق بأحدث الأجهزة وموظفين أكفاء من أجل مساعدة الطلاب والرد على جميع استفساراتهم، وتلبية جميع رغباتهم طبقا للقواعد المنظمة.

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وأضاف رئيس جامعة طنطا، أنه جرى تخصيص فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، من أجل حل أي مشكلة فنية، وأن مكتب تنسيق جامعة طنطا المراحلة الأولى، تم تخصيص عدد 2 مقار لهم، الأول بمبنى الخدمات الإلكترونية والمعرفية، بالمجمع الطبي، والثاني داخل معامل كلية الصيدلة.