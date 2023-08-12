«تمكين الطفل المصري».. برنامج تدريبي للتلاميذ والمعلمين في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال لقائه المهندسة نفين عثمان الأمين العام لمجلس الطفولة والأمومة بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة رحاب ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية عن تنفيذ برنامج تجريبي بعنوان «تمكين الطفل المصري»، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومنظمة اليونيسف، بهدف تعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال بالمؤسسات التعليمية ونشرها بين ذويهم من أجل صناعة التغيير المجتمعي، في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ومن خلال المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال «دوي»، التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسى.

مهارات للتلاميذ والمعلمين

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن البرنامج يسعى لتقديم منظومة متكاملة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف المدرسين والأطفال وذويهم لتغيير السلوكيات واكتساب المهارات الحياتية وتنمية القيم وبناء شخصيات قوية ومثابرة في مواجهة الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تهده أمن وسلامة الطفل المصري.

كما يعمل البرنامج على بناء نسق قيمي مجتمعي يسوده المودة والاحترام والتسامح وقبول الآخر للتصدي لمظاهر العنف والتنمر والتحرش والأبناء البدني والمعنوي، فيأتي برنامج تمكين الطفل المصري للتعظيم من جهود المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال دمجها بمبادرات منظمات المجتمع المدني، للتصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، والعمل على تعبئة المجتمعات المحلية لنبذ العنف وتعزيز الدمج وقبول الآخر.

محافظة مطروح تدعم البرنامج

ووجه محافظ مطروح لمديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة للتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، من حيث الإقامة وتوفير أماكن ورش العمل سواء بالقاعات والمدارس، وتيسير كافة الإجراءات مع تلبية احتياجات ومطالب تنفيذ البرنامج مع تذليل العقبات وتقديم محافظة مطروح كل الدعم لنجاح البرنامج.

تنفيذ البرنامج التجريبي في 4 محافظات

وأوضحت أمين عام مجلس الطفولة أنه جرى تنفيذ البرنامج التجريبي فى الفترة من 21 مايو حتي 2 يونيو 2023 في 4 محافظات جرى اختيارها بمعرفة وزارة التربية والتعليم وهى سوهاج والجيزة والإسكندرية، وشمال سيناء.