أمين عام «الطفولة والأمومة» لـ إيمان الحصري: كل بلاغ يتلقاه خط نجدة الطفل بمثابة دراسة حالة

قالت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة الجهة الوطنية المسؤولة عن حماية الطفل والأم من خلال التشبيك مع كل الجهات الحكومية لوصول الخدمة للطفل؛ لأن كل بلاغ يتم تلقيه من خط نجدة الطفل يكون بمثابة دراسة حالة.

حلقة الوصل في تنفيذ التدخلات

وأضافت «عثمان»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك ضمان لسرية المعلومات في بحث شكاوى الأطفال عبر خط نجدة الطفل 16000، موضحة أن إدارة حماية الطفل داخل المجلس حلقة الوصل في تنفيذ التدخلات التي تحمي من خلالها الطفل.

ولفتت إلى أن أطفال الشوارع نوعين؛ الأول الطفل الذي يعمل في الشارع ثم يعود لأهله، والثاني الطفل الذي يعيش في الشارع، وكل نوعية لها حزمة من التدخلات.

الحصول على التعليم الأساسي

وأوضحت أن الطفل حتى 15 سنة لا بد أن يحصل على تعليمه الأساسي حسب قانون الطفل والدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.