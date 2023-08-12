وفدان أفريقيان في «القاهرة» لنقل تجربة مصر المصرفية

قام وفد رفيع المستوى برئاسة نائب محافظ البنك المركزى لجنوب السودان بزيارة البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البنكين عام 2021.

«عبدالله»: استعداد تام لتعزيز القدرات الرقابية ونقل التجارب والخبرات في إدارة المخاطر

وقد رحب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، بالوفد -الذى رافقه مجموعة من خبراء البنك الدولى- وأكد على الاستعداد التام لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية لدولة جنوب السودان، ونقل التجارب والخبرات المصرية فى مجالات الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر المختلفة، ونظم الدفع، والشمول المالى، والتشريعات المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال الزيارة قام الوفد بجولة شملت العديد من المؤسسات والجهات ذات الصلة بالقطاع المصرفى، منها المعهد المصرفى المصرى، حيث تم بحث سبل التعاون فى مجالات التدريب وتنمية القدرات وتأهيل الكوادر المصرفية بدولة جنوب السودان.

كما زار الوفد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استقبله رئيس مجلس الأمناء ورحب به، وأكد الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة فى إطار التعاون والتنسيق مع دول الجوار، وشملت جولة الوفد أيضاً زيارة كل من شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-SCORE، للتعرف على أنظمة العمل فى كلتا الشركتين.

وفى إطار التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية قام الوفد بزيارة مقر الهيئة بالقرية الذكية حيث استقبله رئيس الهيئة، وشرح الدور المهم الذى تقوم به فى الرقابة على القطاع المالى غير المصرفى، مؤكداً ترحيبه بتعزيز آليات التعاون ونقل الخبرات والمعرفة اللازمة للزملاء بجنوب السودان.

فى سياق موازٍ، اختتم وفد بنك غانا المركزى زيارته إلى البنك المركزى المصرى، التى استمرت خلال الفترة من 31 يوليو إلى 3 أغسطس 2023 بهدف تبادل الخبرات فى مجال الأمن السيبرانى، والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة فى هذا المجال.

تأتى زيارة الوفد الغانى تأكيداً على ريادة البنك المركزى المصرى فى مجال الأمن السيبرانى على مستوى القارة الأفريقية، بعد نجاحه فى إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعى للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المالى (EG-FinCIRT).

وقد حرص الجانب الغانى على الاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية لدى المختصين فى قطاع الأمن السيبرانى، والوقوف على الهيكل التنظيمى ومهام الإدارات المركزية خاصة مركز الاستجابة بالقطاع، بما يعزز جهود تطوير مركز عمليات الأمن السيبرانى فى البنك المركزى الغانى (FICSOC).

جاءت الزيارة بناءً على طلب البنك المركزى الغانى لنظيره المصرى، بهدف الوقوف على هيكل وأهداف واستراتيجية قطاع الأمن السيبرانى وإطاره العام، وحوكمة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المالى ودوره فى الاستجابة للحوادث الأمنية والوقاية منها ومنع حدوثها، بجانب التعرف على آليات إعطاء تراخيص الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتعرف على العديد من الخدمات الأخرى المقدمة من قطاع الأمن السيبرانى بالبنك المركزى المصرى للقطاع المالى، وكذلك الاطلاع على آليات تقييم جاهزية الأمن السيبرانى بالبنوك والمؤسسات المالية، وتنسيق التعاون بين البنك المركزى المصرى ومركز عمليات الأمن السيبرانى فى البنك المركزى الغانى (FICSOC).