«القومي للترجمة» ينظم حفلا لتوقيع رواية «القرية» الفائزة بـ«شباب الجامعات»

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي حفل توقيع الطبعة العربية من رواية «القرية» والتي تأتي ضمن الأعمال الفائزة بمسابقة شباب الجامعات المصرية في دورتها الأولى، الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

يقام حفل التوقيع بحضور الفريق الفائز من قسم اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، المشرف على الفريق الدكتور أحمد محمد أحمد عبدالرحمن، وأعضاء الفريق، وعثمان عبدالناصر عثمان، ومحمد محمدي الشحات، وهاجر قدري محمد.‎

رواية «القرية»

رواية «القرية» من تأليف انتظار حسين و من ترجمة فريق قسم الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ومن تقديم عبدالرحيم الكردي‎.

يذكر أن الدورة الأولى لهذه المسابقة شارك بها 22 جامعة مصرية، توزعت على 18 لغة، ‎وتألف كل فريق من عدد من شباب الباحثين بمرحلة الدراسات العليا تحت قيادة مشرف من أساتذة القسم.

‎يذكر أن الأعمال الفائزة بجانب رواية «القرية» في المرحلة النهائية للمسابقة‎ هما الطبعة العربية من كتاب «علم اللغة البيئي: اللغة وعلم البيئة والقصص التي نحيا بها» من تأليف أران ستيبي وترجمة فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والألسن والبنات والتربية بجامعة عين شمس، وكتاب «المعرفة المستدامة: نظرية في الدراسات البينية» من تأليف روربرت فرودمان وترجمة فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بورسعيد.