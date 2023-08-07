«القومي للترجمة» يطلق النسخة الرابعة من كشاف المترجمين في القليوبية

يعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية وهما الكاتب والأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي، والكاتبة الكبيرة نبوية موسى.

وذلك في إطار خطة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بالمبدعين في كل المحافظات المصرية من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية للمحافظات، بطرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات المصرية للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية والذي يوافق 30 أغسطس من كل عام.

شروط مسابقة كشاف المترجمين

وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة، فيختار المتسابق نصًا واحدًا من النصين التاليين لترجمته وهما «الأدب والأديب» من كتاب وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي، و«نهضة تعليم البنات في مصر» من كتاب تاريخي بقلمي للكاتبة نبوية موسى، ويطلب المتسابق النص المراد ترجمته عبر البريد الإلكتروني: awards@nct.gov.eg ويشترط أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني السابق بالصيغتين ملف word وpdf، إضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

يشار إلى أنّ آخر موعد لتلقي مشاركات المتسابقين 15 أغسطس 2023، ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة، ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.