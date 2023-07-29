«الثقافة» تنظم حفل توزيع جوائز المركز القومي للترجمة الاثنين المقبل

تنظم وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي للترجمة، حفل توزيع جوائز المركز القومي للترجمة، إذ من المقرر أن يكون الحفل يوم الاثنين المقبل، الموافق 31 يوليو 2023، في الساعة الحادية عشر صباحًا، وذلك بقاعة متحف الحضارة بحرم الأوبرا.

جوائز القومي للترجمة

وتشمل الجوائز:

- جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية

- جمال جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية

- جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية

- جائزة الترجمة للشباب.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قد اعتمدت في مايو الماضي قائمة الفائزين بجوائز المركز القومي للترجمة، في دورتها الأولى بعد تطويرها، وتشتمل 4 جوائز، هي: جابر عصفور، جمال حمدان، سميرة موسي، الترجمة للشباب.

إطلاق الدورة الثانية من جوائز القومي للترجمة

وأعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مؤخرا، عن إطلاق الدورة الثانية من الجوائز، ويستمر التقديم إليها حتى يوم 24 أغسطس المقبل، وتشمل:

1- جائزة جابر عصفور في مجال الآداب والدراسات النقدية

مجالاتها: الرواية، الشعر، القصة القصيرة، النصوص المسرحية، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، دراسات عن الترجمة، الدراسات النقدية.

قيمتها: مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

2- جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية

مجالاتها: الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، الاقتصاد، العلوم السياسية، التاريخ، الجغرافيا، الآثار، إدارة الأعمال.

قيمتها: مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

3- جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم.

مجالاتها: الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، فلسفة العلوم، تاريخ العلوم، التكنولوجيا.

قيمتها: مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

4- جائزة ثروت عكاشة للترجمة.

مجالاتها: السينما، الموسيقى، الفنون التشكيلية، العمارة، الفنون الحركية والأدائية، دراسات عن الدراما.

قيمتها: مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

5- جائزة الترجمة للشباب:

مجالاتها: تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة التي أنجزها مترجمون شباب دون سن 40 سنة في مجالات متنوعة.

قيمتها:

المركز الأول 25 ألف جنيه

المركز الثاني 15 ألف جنيه

المركز الثالث 5 آلاف جنيه.