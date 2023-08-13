«سلامة الغذاء» تنفذ 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع التابع للهيئة القومية لسلامة الغذاء 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 6 منشآت غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

19 زيارة للفحص والتفتيش والاعتماد

أوضحت الهيئة، في تقرير لها، أنّ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بلغت 19 زيارة، وأصدرت الإدارة 363 إذن تصدير لحاصلات زراعية، بينما بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3522 رسالة بواقع 165000 طن، تنوعت ما بين 355 صنفا من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة إلى 120 دولة.

تصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 7000 طن، ثم البصل بإجمالي 6000 طن، وتمثل السودان أكبر الدول المستوردة من مصر ثم السعودية وليبيا.

لفتت الهيئة إلى أن ميناء سفاجا لا يزال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء دمياط وميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة لكلا المينائين، فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1565 رسالة بواقع 252000 طن، تم رفض 21 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 168 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول صويا من 91 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، إندونيسيا وماليزيا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية لا يزال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 474 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 275 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ250 رسالة.