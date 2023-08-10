زيادة 20% في معدل تردد السفن على ميناء الإسكندرية خلال يوليو

شهدت حركة الملاحة والتداول بميناء الإسكندرية تزايدا كبيرا في معدل تردد السفن خلال يوليو 2023 بالمقارنة بشهر يوليو 2022، حيث بلغت أعدادها 375 سفينة بزيادة قدرها 63 عن الشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة 20.1% تقريبا.

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية اليوم، فإن سفن البضائع العامة تصدرت طليعة سفن البضائع التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022 والتي حققت نسبة زيادة بلغت 54.6 % بفارق 47 سفينة بضائع عن الشهر المثيل من العام الماضي.

زيادة معدلات سفن الصيد السائل

وشهدت سفن الصب السائل بدورها زيادة كبيرة خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022 بواقع 6 سفن إضافية محملة بالسلع الإستراتيجية السائلة المهمة مثل المواد البترولية، محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 19.3%.

زيادة سفن الحاويات

وفي ذات السياق، شهدت سفن الحاويات تزايدا أيضا بفارق 19 سفينة إضافية خلال شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق، بنسبة زيادة بلغ 17.7%.

تأتي هذه الزيادات في حركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال من قبل المرشدين وأطقم إدارة الحركة والإرشاد والقطر بالميناء وكذا اتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجية المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر، لتقليل التكدسات بالميناء.