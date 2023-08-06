«سلامة الغذاء»: نفذنا 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ26، وذلك عن الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس الجاري، الذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

وأشار التقرير، إلى أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت نحو 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وجرى تسجيل 15 منشأة غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراج 3 مصانع بالقائمة البيضاء.

ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة

ولفت إلى أن ميناء سفاجا لا يزال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 505 رسائل، يليه ميناء دمياط بإجمالي 390 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بـ353 رسالة، فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1330 رسالة بواقع 260000 طن، تم رفض 13 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 173 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول صويا من 75 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، أندونيسيا وأمريكا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول للأسبوع الخامس على التوالي في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 440 رسالة، يليه ميناء دمياط بإجمالي 225 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ185 رسالة.

تشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 10 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الغربية والبحر الأحمر؛ لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وأشار التقرير، إلى الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة؛ ما أسفر عن تحرير 62 محضرًا وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما جرى فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.