القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الليلة

يصطدم نادي ليفربول المحترف به محمد صلاح بنادي تشيلسي على ملعب الأخير في ستامفورد بريدج في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز لرفاق الفرعون المصري من أجل خطف أول 3 نقاط في البريميير ليج هذا الموسم في ظل المنافسة الشرسة المتوقعة مع مانشستر سيتي وأرسنال على اللقب في هذا الموسم لذلك نعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي الليلة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

وتمتلك شبكة بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز حصريًا لذلك فإن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي ستكون عبر بي إن سبورتس بريميوم 1 وهي القناة الرئيسية التي تنقل المباريات الكبرى في الدوريات العالمية.

قناة beIN Sports 1 HD Premium

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ويعلق عصام الشوالي أحد أهم المعلقين العربي في شبكة beIN Sports على موقعة الليلة عبر بي إن سبورتس 1 ضمن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي.

من يحصد أول ثلاث نقاط فى مباراة ليفربول وتشيلسي

ويسعى فريق ليفربول الليلة إلى إرضاء جماهيره بحصد أول ثلاث نقاط بالدوري الانجليزي على حساب فريق تشيلسي الذي يتولى تدريبه في هذا الموسم ماوريسيو بوكيتينو وهو من المدربين الذين يجيدون اللعب ضد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول لذلك ستكون الموقعة مثيرة بينها عبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي.