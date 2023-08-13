«المترو» يتسلم قطار جديد بعد قليل.. «صنع في مصر» بخبرات عالمية

تُسلم الهيئة العربية للتصنيع، بعد قليل، الهيئة القومية للأنفاق أحد قطارات مترو الأنفاق الجديدة، التي تحمل شعار «صُنع في مصر»، بمصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» في حلوان، بحضور اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

القطار الجديد سيعمل على الخط الثالث للمترو

ومن المُقرر، أن يكون القطار الجديد، أحد القطارات الحديثة التي ستعمل على الخط الثالث لمترو الأنفاق، وهو الخط المستدام، الذي تديره إحدى الشركات الفرنسية، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

توجيهات رئاسية بتعميق التصنيع المحلي

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، إن القطار الجديد صُنع داخل «سيماف»، بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية، في إطار جهود تعميق التصنيع المحلي للقطارات وعربات مترو الأنفاق، بالاستعانة بأحدث الخبرات العالمية وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.