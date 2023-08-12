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تحالف العمل الأهلي ينظم فصل تعليم الكبار لمحو أمية 20 سيدة في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:50 م | السبت 12 أغسطس 2023
تعليم الكبار داخل أسقفية الخدمات بقرية سنباط بزفتى

تعليم الكبار داخل أسقفية الخدمات بقرية سنباط بزفتى

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بقرية سنباط بمركز زفتى في محافظة الغربية، فصل تعليم الكبار، لمحو أمية 20 سيدة بالقرية.

قالت إنجي سمير، مسؤولة في الأسقفية، إن عدد المستفيدين من دورة أو برنامج محو الأمية يبلغ 20 مستفيدة، وبرنامج فصل تعليم الكبار داخل الأسقفية تبدأ من شهر مارس وتستمر حتى شهر أكتوبر المقبل.

بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم

أشارت إلى أن أسقفية الخدمات العامة بقرية سنباط بزفتى، التابعة لكنيسة رفقة وأولادها الخمسة، وقعت بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم، والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، من أجل إجراء اختبارات واستكتاب للمستفيدين بعد انتهاء فترة الدورة من أجل منحهم شهادة محو الأمية، وهناك تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي بهدف تعليم الكبار ومساعدتهم على القراءة والكتابة.

وأعربت المستفيدات عن سعادتهن بتوفير مثل تلك الفرص وتعليمهن بالمجان من أجل مساعدتهن على القراءة والكتابة والتعامل مع والتكيف مع البيئة المحيطة بهن، والقيام بالتفكير النقدي والإبداع والابتكار في إيجاد حلول مبكرة لمشكلاتهن اليومية والحياتية.

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بقلم رفيق محمد ناصف