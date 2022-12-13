صاحبة مبادرة «سواقة حريمي»: أحرص على تعليم السيدات قيادة السيارات وإصلاح الأعطال

كشفت المهندسة ريم أبوالمكارم، تفاصيل تكريمها من السفارة الفرنسية، بسبب جهودها في تعليم السيدات قيادة السيارات، مشيرة إلى أنها كانت تركز على تعليم الأعطال حتى لا تتعرض السيدات للنصب.

حريصة على تعلم السيدات النقاط الفنية

أوضحت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية «dmc»، وتقدمه شيرين عفت وسالي عبدالعزيز، أن هناك بعض النقاط الفنية التي لا تعرفها السيدات، وأنها حريصة على أن تتعلم السيدات النقاط الفنية الخاصة بصيانة السيارة، وتصليح أعطالها.

قررت الدمج بين ما درسته وعملها كصانعة محتوى

وأشارت إلى أنها درست السيارات في كلية الهندسة، وتعمل في مجال صناعة المحتوى والتسويق والدعايا والإعلان، وأنها قررت الدمج بين ما درسته، وعملها كصانعة محتوى، وبدأت تقديم فيديوهات لتعليم المرأة قيادة السيارات، وقدمت فيديوهات «سواقة حريمي»، لافتة إلى أنها تعلم السيدات المسائل الخاصة بصيانة السيارة، حتى لا يتعرضن للنصب.

ولفتت إلى أنها تقدم فيديوهات عن كيفية اختيار السيارة المناسبة، طبقًا للهدف من شراء السيارة، وفيديوهات للدعم الفني، مشيرة إلى أنها تستغرب من عدم استخدام البعض للمرايا، رغم أن من اخترعت مرايا السيارات هي امرأة، وأن من اخترعت تيل الفرامل امرأة أيضًا.