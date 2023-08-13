«العم عبد الجواد» 40 عاما مع المحراث البلدي الفرعوني بقنا (صور)

ملامحه الصعيدية وبشرته السمراء، خطوات ثابتة متساوية مع خطوات البقرتين يسير من خلفهما العم عبد الجواد محمد محمد إسماعيل، ممسكا بآلية يدوية ليحرث الأراضي الزراعية في قرية العليقات بمركز قوص بقنا في مهنة أساس آلتها فرعونية وورثها أبا عن جد، ويطلق عليها «المحراث البلدي» أو المحراث الفرعوني نسبة إلى أن المصريين القدماء أول ما استخدموا هذه الآلة وجرها بالحيوانات لتقليل الأرض وأعمال الزراعة.

عبد الجواد يرث المحراث البقري بقنا

العم «عبد الجواد»، صاحب الـ55 عاما، يعمل في مهنة الحرث باستخدام محراث البقر منذ أكثر من 40 عاما، ورث تلك المهنة عن والده، لتقليب وزراعة الأراضي في قرية العليقات ومحيطها، ورغم استخدام الجرارات الزراعية الحديثة، إلا أن عددا كبيرا من المزارعين يفضلون المحراث البلدي كونه يعمل على تهوية الأرض بشكل متقن عن الآلة المدارة بالغاز.

يقول «عبد الجواد» لـ«الوطن»، إن المحراث البلدي في الأثاث فرعوني وعمره أكثر من 3000 عام والدليل على ذلك أنه منقوش على جدران المعابد القديمة في بداية تاريخ الزراعة في العصور الفرعونية، موضحا أن مكانته ما زالت موجودة لدى المزارعين لأنه مثل العشرات من الأدوات الفرعونية الموجودة كالجروف والفأس والشقرف التي لا يمكن أن يستغنى عنها المزارع.

وعن مكونات المحراث البلدي، كشف أنه مكون من قطع خشب من شجر الثنط كونه متين، وقطعة حديدية تستخدم لتقليب الأرض ويجرها بقرتين من النوع البلدي لأنه هادئ ومطيع.

فؤائد المحراث البقري

وأوضح أن العمل في حرث الأرض يبدأ مع ظهور ضوء الشمس عقب الفجر حتى الساعة 11 ظهرا ، ثم استراحة ، ويستأنف الحرث عقب صلاة العصر حتى نهاية ضوء الشمس من على الأرض، موضحا أن من فوائد محراث البقر البلدي أن يحرق ويقلب أضيق الأراضي وهذا لا يستطيع الجرار الزراعي فعله، فضلا أن الزراعة بمحراث البقر دقيقة وتدر محصول أفضل لأن كل شيء محطم يدويا.

وتابع: «المزارعون يستخدمون محراث البقر في الزراعات الشتوية مثل القمح والفول والترمس والعدس وعباد الشمس وغيرها، أما في زراعات فصل الصيف نستخدم المحراث في زراعة الذرة الرفيعة والشامية وفج زراعات القصب وتقليب الأراضي للتهوية».

المحراث البلدي

وأكد أن المحراث البلدي، لن يندثر حتى قيام الساعة رغم الزراعات باستخدام الأدوات الحديثة، لأن استخدام محراث البقر في الأرض يضمن لها تهوية جيدة للتربة وبالتالي زيادة المحصول.