"الزراعة": نبذل جهودا لاستخدام أساليب متقدمة في الري لتوفير المياه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تبحث جاهدة من أجل استخدام أساليب متقدمة في الري لتوفير المياه، مشددًا أن الدولة تبحث عن التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية بما يحسن من كفاءة استغلال المادة والوصول لأفضل استفادة من وحدة الأرض.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "EXTRA NEWS"، أن هناك جهود مع مختلف الجهات الدولية لتطوير الزراعة في الأراضي، كما أن منطقة الساحل الشمالي من المناطق التي تحتاج جهد كبير في مجال تطوير وزيادة الرقعة الأرضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة أنشأت العديد من خزانات المياه لحفظ مياه الأمطار التي تتعرض لها المنطقة لتعزيز الاستفادة الكاملة منها، وتعمل على جمع مياه الأمطار ويتم تنظيم التعامل فيها للحفاظ على امكانية التوسع في الرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن هناك اهتمام بتدريب المزارعين لاستخدام نظم زراعية وأساليب جديدة متطورة تزيد من انتاجية المحاصيل وتزيد من جودة المنتج، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية وزع على المزارعين شتلة جديدة من التين والزيتون، في منطقة مطروح لتعزيز زيادة الإنتاجية.