حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، عدة حملات للتصدي لتعديات البناء المخالف بكل حزم وقوة، وتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات في المهد.

إزالة تعديات بناء مخالف في أولاد صقر

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية، لإيقاف بناء دور ثانِ علوي بعزبة الغربية على مساحة 120 مترًا، وتمت الإزالة كلياً وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بقصاصين الشرق، تشوينات ومباني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 100 متر طولي بناحية واحد الصالحية وتطبيق القانون على المخالفين، وفي مركز بلبيس وبالوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، جرى إزالة غرفتين بالدبش الأبيض على مساحة 50 مترًا، في إطار تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

إزالة غرفة بالطوب الأحمر

وفي مركز أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالصوة، جرى إزالة غرفة بالطوب الأحمر على مساحة 50 مترًا بقرية صفط، وإزالة غرفه بالدبش على مساحة 12 مترًا بقرية عمريط.

وفي مركز ديرب نجم وبالوحدة المحلية بالعصايد، جرى شن حملة إزالة كلية بعزبة سيد أحمد عمار التابعة للوحدة المحلية، أسفرت عن إزالة كلية لتندة حديدية على مساحة 15 مترا على أرض أملاك دولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى.