عاجل.. «العربية للتصنيع»: مشروع لإنتاج 375 عربة قطارات بضائع محليا

كشف اللواء مهندس أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، خلال جولة تفقدية يشهدها اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في «سيماف»، عن عمل المصنع على إنتاج وتسليم 375 عربة سطح للسكك الحديدية لنقل البضائع لصالح وزارة النقل خلال الفترة المقبلة بعد تصنيعها محليًا في مصر.

وأضاف «شاكر»، خلال الجولة التفقدية منذ قليل، أن المصنع يعمل أيضًا على إنتاج عربات توليد القوي والمزلقانات، وتحديث إشارات السكك الحديدية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عربات الدرجة الثالثة، وأيضًا عربات مترو الأنفاق بالخط الثالث، ورفع كفاءة عربات الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق.

وخلال الجولة تم المرور على ورش المصنع، ومنها تصنيع مترو الأنفاق، وتجميع الضفائر الكهربائية، والتشطيب للمترو، وتجهيز الدهان وقطارات السكك الحديدية والغلال، وقطارات السطح لنقل البضائع، والقلاب، وبواجي القطارات وماكينات التقطيع بالبلازما، بالإضافة إلى هنجر ماكينة التصنيع العملاقة (CNC) بالتعاون مع شركة ( DMG MORE )الألمانية العالمية.

تأتي هذه الزيارة، في إطار تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق (الخط الثالث) من إنتاج مصنع سيماف تحت إشراف شركة هيونداي روتم الكورية، بالإضافة إلي تفقد أعمال تحديث آليات التصنيع وخطوط الإنتاج بالمصنع وفقا لنظم الرقمنة والذكاء الإصطناعي، وأيضًا تطوير الطاقات الإنتاجية والبنية التحتية لصناعة السكك الحديدية والمترو، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات وزارة النقل.