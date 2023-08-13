«لو بتفكر تستثمر فلوسك».. المستندات المطلوبة لإقامة مشروع سيارات الأجرة

كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إمكانية فتح مشروع سيارات الأجرة من خلاله، بشرط توافر بعض الأوراق والمستندات التي تقدم للجهاز للحصول على الموافقة وبدء المشروع.

واستمرارًا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي المستندات المطلوب تقديمها لـ جهاز تنمية المشروعات لإقامة مشروع سيارات الأجرة، على هذا النحو:

المستندات المطلوبة من العميل لإقامة مشروع سيارات الأجرة

ويمول الجهاز مشروعات سيارات الأجرة والتي تأتي ضمن المشروعات التي تحتاج إلى شروط خاصة لتنفيذها، وعلى المواطن الراغب في الخدمة أن يقدم المستندات التالية:

1- بطاقة الرقم القومي «لكل من العميل والضامن».

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

4- رخصة قيادة مهنية - حسب نوع المركبة.

5- إثبات محل إقامة «لكل من العميل والضامن».

6- آخر إيصال كهرباء / تليفون «لكل من العميل والضامن».

7- شهادة التأمينات الاجتماعية «سائق / صاحب سيارة».

8- موقف ضريبي حديث للعميل.

9- شهادتا عدم إفلاس وبروتستو حتى تاريخه.

10- البطاقة الضريبية للعميل «في حالة النشاط القائم».

11- عرض أسعار حديث من الوكيل أو أحد الموزعين المعتمدين.

12- في حالة مكتب رحلات: مستخرج حديث من السجل التجاري برأس مال لا يقل عن 21000 جنيه مصري.

13- في حالة تمويل الميكروباص والسوزوكي، يجب وجود خط سير معتمد من الحي أو الترخيص بخط سير من وحدة مرور المحافظة.

14- يبلغ الحد الأدنى للمساهمة الذاتية 25%، وفي حالة تمويل سيارة تاكسي وعدم توافر لوحات معدنية يمكن أن تخفض هذه النسبة إلى 15% كحد أدنى مع إمكانية مد فترة السداد لتصبح 6 سنوات كحد أقصي مع قيام العميل بتوفير لوحات معدنية للسيارة الجديدة من موارده الذاتية.