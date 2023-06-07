اعرف حقك.. عقوبة استغلال سائقي السيارات الأجرة للركاب وطريقة تقديم الشكوى

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق بما يضمن السلامة للجميع من مارة وركاب قائدي سيارات، وكذلك يحدد حقوق كل طرف منهم على الطرق من خلال بعض الضوابط التي يجب الالتزام بها، وعدد من المخالفات والغرامات في حالة الخروج عنها.

قانون المرور

ومن بين الضوابط التي حددها قانون المرور ما يتعلق باستقلال السيارات الأجرة والتاكسي؛ لضمان حقوق الركاب، وعدم تعرضهم للاستغلال، ولذلك نص القانون في المادة رقم «70» على غرامة خاصة في حالة استغلال الركاب في السيارات الأجرة بأي من الطرق التالية:

- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو دونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

- كل سائق طلب أجرًا أكثر من المقرر.

مخالفات مرورية على السيارات الأجرة

- كل سائق نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة دون عداد.

ويعاقب قانون المرور في هذه الحالات بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه.

وحددت المرور عددًا من الأرقام لتلقي شكاوى الركاب حال مواجهتهم أي من الحالات السابقة، والأرقام هي: «01221110000 - 136 - 144 - 01155554444 - 01205344444».