سائقة نقل ثقيل: معي رخصة درجة أولى.. وحصلت على كورس مكانيكا لإصلاح الأعطال

قالت فريال العدوي، سائقة نقل ثقيل، إنّها انخرطت في هذا العمل بعدما انفصلت عن زوجها، موضحة: «عندما انفصلت عشت مع خالتي التي ربتني في حي شبرا مع 7 بنات، فقد تزوجت في الثانية عشرة من عمري، وبعد الانفصال، وجدت سيدة تقود تاكسي، وأخبرت خالتي التي شجعتني على القيادة والتوجه للمرور للعمل».

وأضافت العدوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «حصلت على القبول من إدارة المرور وحصلت على كورس في المكانيكا والقيادة في مدرسة المرور، وفي غضون سنتين من تعلمي القيادة، كان يتم الاستهزاء بي من جانب سائقي النقل».

عمرها اقترب من 80 سنة وتقود النقل الثقيل

وأكدت سائقة النقل الثقيل: «في البداية حصلت على رخصة قيادة من الدرجة الثالثة، وهو ما كان يعني أنني سأقود تاكسي أو بيجو فقط، ودون أي واسطة حصلت على الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى»، مشيرةً إلى أنّ عمرها اقترب من 80 سنة، وتقود النقل الثقيل منذ 50 سنة، وتواصل عملها مثل أي شاب.

وواصلت سائقة النقل الثقيل: «عندما يريد الله عز وجل شيئا ما لأي إنسان فإنه يهيئ كل الظروف له حتى يتم، كما أنني اعتمدت في عملي على قوة الذكاء والفهم والتغلب على الصعاب مثل القيادة في الليل، كما أن 50% من سائقي النقل الثقيل كانوا يكرهونني لأنني سيدة ناجحة في مجالهم».