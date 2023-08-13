فريق طبي بـ«قها التخصصي» ينقذ شابا من الموت.. «لدغته كوبرا»

أنقذ فريق طبي بمستشفى قها التخصصي في محافظة القليوبية، حياة شاب في العقد الثاني من عمره من مضاعفات لدغة ثعبان كوبرا، بعدما نُقل للمستشفى في حالة خطرة.

إنقاذ حياة شاب من لدغة ثعبان كوبرا

وأعلن المستشفى، في بيان صادر عنه، أنّ فريقًا طبيًا نجح في التعامل مع حالة الشاب المصاب بلدغة ثعبان كوبرا، وتحسّنت حالته، ونجا من موتٍ محقق.

تفاصيل إنقاذ مصاب بلدغة كوبرا

وأوضح الدكتور علي طبل، مدير مستشفى قها التخصصي، لـ«الوطن»، تفاصيل إنقاذ شاب فى العشرينات يعانى من بداية أعراض شلل كلي ناتج عن لدغة ثعبان كوبرا المسبب للشلل، وبداية توقف في عضلات التنفس كادت أن تؤدي إلى توقف عضلة القلب.

وأضاف أنّه جرى استقبال الحالة والتعامل معها طبقًا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة بواسطة أطباء الطوارئ والعناية، وبعد الدخول في غيبوبة مؤقتة بدأ المريض في التحسن ورُفع من على جهاز التنفس الصناعي؛ ليبقى تحت الملاحظة. ووجه «طبل» الشكر والتقدير لتمريض الاستقبال والأطباء المعالجين للحالة.