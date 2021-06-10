بينهم مسن 82 عاما.. خروج وتعافي 14 مصابا بكورونا من عزل قها

أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية، خروج وتعافي 14 مصابا من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي، بينهم مسن 82 سنة بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن المتعافين 8 سيدات و6 رجال، تراوحت أعمارهم بين 55 سنة، 82 سنة، مؤكدًا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا، بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.

من ناحية أخرى، أعلن مستشفى قها الحجر الصحي بالقليوبية، عبر صفحته الرسمية «فيس بوك»، فتح عمليات قسم النساء والتوليد بالمستشفى، لاستقبال السيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا، أو حالات الاشتباه، وذلك لإجراء الولادات القيصرية.

وأوضح البيان، أن دخول الحالات سيجري عن طريق تنسيق مسبق من خلال عيادة النساء والتوليد الخاصة بالمستشفى يومي الاثنين والخميس.

في وقت سابق تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مراكز اللقاح بمستشفى الرمد مدينة بنها والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، كمراكز لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، تسهيلاً على المواطنين.

يذكر أنه يوجد 7 مراكز أخرى لتلقي اللقاح، تم تحديدها بمراكز المحافظة، لاستقبال جميع الفئات من المواطنين، ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض المناعية، ممن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة، وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.