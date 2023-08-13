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مسجد الفتح بكفر الشيخ يحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

كتب:

مصطفى عنز
02:49 م | الأحد 13 أغسطس 2023
مسجد الفتح بمدينة كفر الشيخ

مسجد الفتح بمدينة كفر الشيخ

أعلن الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، حصول مسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ)، ضمن 8 مساجد جديدة بمحافظات مختلفة، ليُصبح إجمالي ما تم اعتماده 21 مسجدًا حتى الآن.

مسجد الفتح من المساجد الرائدة والمعروفة بكفر الشيخ

وأكد «بسيوني»، أنّ مسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، من المساجد الرائدة والمعروفة على مستوى المحافظة وتُقام به كافة الاحتفالات الدينية الرسمية، مقدماً التهنئة للقائمين على المسجد لحصوله على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ)، متمنياً حصول جميع مساجد كفر الشيخ على هذه الشهادة، موجهاً الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك لجهوده في نشر الدعوة وإعمار بيوت الله.

ما هي شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

جدير بالذكر أنّ شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة (أ)، تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى، من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، على أنّ يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل 3 سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

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بقلم مصطفى عنز